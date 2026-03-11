Ричмонд
Число пострадавших в результате ракетного удара по Брянску выросло до 42

Количество пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску возросло до 42 человек. Об этом в среду, 11 марта, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украинская армия ударила по городу семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, еще 29 раненых госпитализировали медики.

— Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры, — добавил губернатор в Telegram-канале.

На месте разрушений проводится осмотр следователями следственного управления СК. Ведется работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя атаку ВСУ на Брянск, заявил, что действия украинской армии — это военное преступление.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, обвинила в украинизации секретариат ООН из-за необъективности его реакции на ракетные удары по Брянску.

