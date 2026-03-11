Спасатель погиб во время работ на озере в области Жетісу

По информации ДЧС, 7 марта 2026 года поступило сообщение о происшествии на озере Алтынкөл в Атамекенском сельском округе Панфиловского района. Во время рыбалки произошел разлом льда, и один из рыбаков вместе с льдиной оказался унесен к центру озера.