В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 Армии

Судя по опубликованным кадрам, сразу несколько машин сворачивали с основной дороги, и водитель ГАЗа плавно притормозил, чтобы избежать столкновения. При этом следовавшая сзади маршрутка почему-то не сбросила скорость и влетела в грузовик.