В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 Армии

10 марта на границе Советского и Кировского районов произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

10 марта на границе Советского и Кировского районов произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутки. Во второй половине дня рейсовый микроавтобус с людьми влетел в ГАЗ.

— В 13:40 напротив д. 147 по ул. 64 Армии 40-летний водитель, управляя автомашиной «Ford Transit», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной ГАЗ, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, сразу несколько машин сворачивали с основной дороги, и водитель ГАЗа плавно притормозил, чтобы избежать столкновения. При этом следовавшая сзади маршрутка почему-то не сбросила скорость и влетела в грузовик.

По информации правоохранителей, в результате столкновения не обошлось без пострадавших. В салоне микроавтобуса травмы получил 13-летний школьник. Мальчик был доставлен в больницу прибывшими на место аварии медиками.

Отметим, ранее 8 марта ровно на этом же месте произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тогда пострадали сразу четыре человека.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.