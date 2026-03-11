Ричмонд
Силовики задержали в Подмосковье закладчика с 10 пакетами с карфентанилом

Сотрудники ДПС задержали на трассе в подмосковном Жуковском водителя, у которого нашли 10 пакетов с карфентанилом. Мужчина должен был сбыть наркотики на территории столичного региона. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— При беседе с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести досмотр транспортного средства. В багажнике машины инспекторы ДПС обнаружили канистру, спрятанную в рюкзаке, внутри которой находились 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Наркотики отправили на эскпертизу. Она показала, что в одном из пакетов находилось свыше одного килограмма запрещенных веществ. Мужчина пояснил, что за сбыт карфентанила ему обещали заплатить 400 тысяч рублей. Теперь подозреваемому грозит колония — в его отношении завели уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО.

Ранее в Подмосковье задержали женщину по подозрению на покушение на сбыт наркотиков. Она ехала по трассе на арендованной машине, когда ее остановили инспекторы. В салоне автомобиля сотрудники ДПС нашли синтетические наркотики, которые женщина планировала сбыть. В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.