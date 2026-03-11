Силовики задержали в Подмосковье закладчика с 10 пакетами с карфентанилом

Наркотики отправили на эскпертизу. Она показала, что в одном из пакетов находилось свыше одного килограмма запрещенных веществ. Мужчина пояснил, что за сбыт карфентанила ему обещали заплатить 400 тысяч рублей. Теперь подозреваемому грозит колония — в его отношении завели уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО.