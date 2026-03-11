Ричмонд
В Новосибирске главу рыболовного клуба отправили под домашний арест

В отношении него расследуют дело о коммерческом подкупе.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения для главы рыболовного клуба. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Подробности сообщили в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановлением суда обвиняемого должны освободить из-под стражи. Его отправили под домашний арест сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть, до 7 мая 2026 года.

Как сообщала КП-Новосибирск, руководитель рыболовного клуба нарушал законодательство о рыболовстве. По версии следователей, с мая 2023 года по октябрь 2025 председатель региональной общественной организации получил от жителя региона большую сумму денег. За это глава разрешил ему добывать рыбу в запрещенных местах.