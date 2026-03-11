Жительница Приморья похитила у предприятия деньги за отель в командировке, в котором не проживала

Во Владивостоке перед судом предстанет 30-летняя сотрудница РЖД, которую обвиняют в хищении у работодателя 300 тысяч рублей с помощью фиктивных документов о проживании в гостинице. Об этом сообщили в Дальневосточной полиции.
Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жительницы Приморского края. По версии следствия, сотрудница железной дороги, нашла способ незаконно обогатиться за счет предприятия во время служебной поездки.
Обвиняемая в командировке не планировала проживать в гостинице. Но чтобы отчитаться за потраченные средства и получить выплаты, женщина договорилась с сотрудником отеля. За вознаграждение ей выдали подложные документы о найме жилья, хотя на самом деле она там не останавливалась. Собранные «липовые» бумаги на общую сумму около 300 тысяч рублей она сдала в бухгалтерию своего предприятия.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.