Жительница Приморья похитила у предприятия деньги за отель в командировке, в котором не проживала

Обвиняемая в командировке не планировала проживать в гостинице. Но чтобы отчитаться за потраченные средства и получить выплаты, женщина договорилась с сотрудником отеля. За вознаграждение ей выдали подложные документы о найме жилья, хотя на самом деле она там не останавливалась. Собранные «липовые» бумаги на общую сумму около 300 тысяч рублей она сдала в бухгалтерию своего предприятия.