Жительница Приморья похитила у предприятия деньги за отель в командировке, в котором не проживала

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о мошенничестве с командировками.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке перед судом предстанет 30-летняя сотрудница РЖД, которую обвиняют в хищении у работодателя 300 тысяч рублей с помощью фиктивных документов о проживании в гостинице. Об этом сообщили в Дальневосточной полиции.

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жительницы Приморского края. По версии следствия, сотрудница железной дороги, нашла способ незаконно обогатиться за счет предприятия во время служебной поездки.

Обвиняемая в командировке не планировала проживать в гостинице. Но чтобы отчитаться за потраченные средства и получить выплаты, женщина договорилась с сотрудником отеля. За вознаграждение ей выдали подложные документы о найме жилья, хотя на самом деле она там не останавливалась. Собранные «липовые» бумаги на общую сумму около 300 тысяч рублей она сдала в бухгалтерию своего предприятия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Оно уже передано в суд для рассмотрения по существу.