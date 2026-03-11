Грузовик с отказавшими тормозами протаранил забор по периметру школы во Владивостоке

По информации службы аварийных комиссаров, у грузовика отказали тормоза, и он совершил наезд на ограждение территории школы и снёс несколько секций забора.
Пострадавших нет, но инцидент вызывает обеспокоенность местных жителей: пешеходные дорожки к учреждению оказались перекрыты из-за требований антитеррористической безопасности: из трёх входов на территорию школы закрыты два, и людям, чтобы попасть к главному входу, приходится выходить непосредственно на участок дороги с автомобильным движением, не оборудованный тротуарами. По счастливой случайности неуправляемый грузовик, несущийся с горки, никого не придавил.
На избыточные антитеррористические меры уже жаловались жители многих микрорайонов, где пешеходные пути исторически проходили через территории образовательных организаций, и безопасной альтернативы им не сложилось. После закрытия территорий школ пешеходы оказались вынуждены либо делать круг через микрорайон, чтобы обойти территорию со всеми стадионами, рекреационными зонами, лестницами