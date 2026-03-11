Эсэсовец Зиглинг признан виновным в геноциде белорусского народа

Ганс Зиглинг родился в 1912 году в Германии. На оккупированной территории БССР он командовал 57-м шуцманшафтбатальоном, который сформировали в основном из украинских коллаборационистов. Под руководством Зиглинга батальон проводил жестокие карательные операции против партизан и мирного населения.