Эсэсовец Зиглинг признан виновным в геноциде белорусского народа

Речь идет об оберштурмбаннфюрере СС Гансе Зиглинге (1912−1978).
«Зиглинг признан виновным в геноциде — действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы (…), то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК Республики Беларусь», — заявил судья, зачитывая резолютивную часть приговора.
Ганс Зиглинг родился в 1912 году в Германии. На оккупированной территории БССР он командовал 57-м шуцманшафтбатальоном, который сформировали в основном из украинских коллаборационистов. Под руководством Зиглинга батальон проводил жестокие карательные операции против партизан и мирного населения.
После краха Третьего рейха Зиглингу удалось выжить и избежать ответственности. Он вернулся в Баварию, стал предпринимателем и умер в 1978 году.
Как заявила журналистам после оглашения приговора государственный обвинитель Калина Горошко, Зиглинг был признан виновным посмертно в убийстве более 1700 человек, в том числе 238 детей.
По ее словам, при расследовании уголовного дела эсэсовца Зиглинга ФРГ выполнила запрос белорусской стороны и предоставила материалы о том, что он принимал участие в карательных операциях.
Дело Зиглинга Верховный суд начал рассматривать 26 января. Как отметила государственный обвинитель Калина Горошко, это первое дело, по которому предъявлено обвинение одному из нацистских преступников, немецких офицеров, немцу по национальности. Дело состоит из 22 томов, где содержатся доказательства вины эсэсовца.