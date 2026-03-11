Ричмонд
В Омске грузовик сбил насмерть мужчину, проезжая задним ходом

Водитель машины невольно погубил своего же напарника.

Источник: Комсомольская правда

В среду, на окраине Омска произошло смертельное ДТП. О нем сообщили областные Госавтоинспекция и УМВД.

Звонок в ГАИ об аварии были принят в 10:50, уточнили в УМВД.

«Предварительно установлено, что 41-летний водитель грузового автомобиля “Донгфенг”, сдавая назад при движении в районе улицы Раздольной (строение № 1), допустил наезд на своего напарника.

Мужчина 1973 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия", — добавили в ведомстве.

Окончательно причины и обстоятельства аварии установят при проверке, по результатам которой примут решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе под Омском шесть человек получили травмы.