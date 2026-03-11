Ричмонд
Боевая ничья: два омича попали в больницу после обмена ударами в драке

Побоище, уложившее обоих оппонентов на больничную койку, произошло в Тевризском районе Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции расследуют в Омской области необычное дело. В результате буйной драки двух односельчан, оба с тяжелыми травмами оказались в палате местной больницы. Теперь каждый из драчунов в полной мере претендует на «звание» и потерпевшего, и подозреваемого.

Перед сложным выбором — кого считать потерпевшим, а кого подозреваемым — поставили сотрудников полиции Тевризского района два местных жителя, проживающих в соседних домах. У сельчан внезапно вспыхнул конфликт, острая фаза которого закончилась применением в драке посторонних предметов. Один из бойцов пырнул оппонента ножом, а другой — в этот же самый момент — нанес серьезный удар по голове своего врага тяжелой металлической кружкой. По итогу, оба соседа оказались в больнице с серьезными травмами. Правоохранители теперь устанавливают степень причиненного вреда здоровью каждого из потерпевших, решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел.