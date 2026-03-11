До 42 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Брянску, нанесенного накануне украинскими вооруженными формированиями, увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По уточненным данным главы региона, город был атакован семью ракетами типа Storm Shadow. На месте погибли шесть человек.
Губернатор также проинформировал о состоянии выживших: 29 человек, получивших травмы различной степени тяжести, были доставлены в лечебные учреждения. Среди госпитализированных есть один ребенок, его состояние врачи оценивают как стабильное.
В настоящее время движение пассажирского и личного транспорта в Брянске организовано в штатном режиме. На месте трагедии работают следователи СК РФ, проводится осмотр места происшествия. Параллельно специальная комиссия оценивает нанесенный инфраструктуре ущерб и организует работы по закрытию теплового контура в поврежденных жилых домах и зданиях.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. По сообщениям СМИ, пуски осуществляли тактические бомбардировщики Су-24 с территории Одесской области.