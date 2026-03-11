До 42 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

В настоящее время движение пассажирского и личного транспорта в Брянске организовано в штатном режиме. На месте трагедии работают следователи СК РФ, проводится осмотр места происшествия. Параллельно специальная комиссия оценивает нанесенный инфраструктуре ущерб и организует работы по закрытию теплового контура в поврежденных жилых домах и зданиях.