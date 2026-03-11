В Новосибирске по горячим следам задержали 24-летнего похитителя велосипеда

Экипаж Росгвардии получил сигнал в ночь на 8 марта. Правоохранители прибыли в охраняемую квартиру по улице Александра Чистякова за три минуты. Женщина рассказала, что проснулась от громкого стука в дверь. В дверной глазок она увидела неизвестного, который стоял рядом с ее велосипедом. Через некоторое время мужчина ушел, а когда женщина вышла в подъезд, то обнаружила пропажу. После этого она сразу нажала на «тревожную» кнопку.