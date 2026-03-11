В Новосибирске по горячим следам задержали 24-летнего похитителя велосипеда

В Новосибирске задержали 24-летнего юношу, который ночью угнал у женщины велосипед. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.
Экипаж Росгвардии получил сигнал в ночь на 8 марта. Правоохранители прибыли в охраняемую квартиру по улице Александра Чистякова за три минуты. Женщина рассказала, что проснулась от громкого стука в дверь. В дверной глазок она увидела неизвестного, который стоял рядом с ее велосипедом. Через некоторое время мужчина ушел, а когда женщина вышла в подъезд, то обнаружила пропажу. После этого она сразу нажала на «тревожную» кнопку.
Спустя несколько минут росгвардейцы обошли территорию и обнаружили нарушителя. Его задержали вместе с похищенным велосипедом неподалеку от дома. На место прибыла следственно-оперативная группа. Угонщиком оказался 24-летний житель Кировского района города. Его доставили в полицию.