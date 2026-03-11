Просьба: не волноваться — Волгоградская область присоединилась к учениям

Масштабные командно-штабные учения проходят в эти дни в регионах России. Присоединилась к ним и Волгоградская область.
Жителей региона просят не волноваться, видя на улицах скопление сотрудников и техники экстренных служб.
«В течение двух дней — 11 и 12 марта — силы РСЧС отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами», — поясняют в пресс-службе регионального главка МЧС.
Тренировки пройдут во всех муниципалитетах, показательные — в Волгограде и Среднеахтубинском районе.
Ранее специалисты «Службы спасения Волгограда» тренировочно устранили разлив нефтепродуктов на потенциально опасном производственном предприятии.