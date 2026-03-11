Наркоман забил насмерть пасынка за паузы при отжимании

«Дело в Черняховске — не просто трагедия одной семьи. Это зеркало системных проблем: недостаточной профилактики насилия, слабой работы органов опеки и бездействия ближайшего окружения. Жестокое обращение с детьми почти всегда длится годами, прежде чем перерастает в убийство. При этом родители часто сами являются жертвами насилия в детстве или зависимостей. Здесь нужны не только суровые приговоры, но и глубокая реформа системы раннего выявления семейного насилия — от школ и поликлиник до соцсетей и почтовых служб. Пока мы реагируем только на крайние случаи, таких историй будет больше», — считает психолог Анастасия Вербина.