Омского рабочего насмерть переехало прицепом

Предварительно следствием установлено, что сегодня утром, 11 марта 2026 года в 10:50, на территории одного из гаражных боксов на улице Раздольная 41-летний водитель фуры совершил наезд на своего напарника. Совершая движение задним ходом, он, не заметив коллегу, переехал его грузовым полуприцепом. Мужчина 52 лет скончался на месте от полученных травм.