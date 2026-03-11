Омского рабочего насмерть переехало прицепом

Прокуратура города Омска сообщила о происшествии, унесшем жизнь рабочего. Омич умер до приезда скорой, обстоятельства смертельного наезда устанавливаются.
Предварительно следствием установлено, что сегодня утром, 11 марта 2026 года в 10:50, на территории одного из гаражных боксов на улице Раздольная 41-летний водитель фуры совершил наезд на своего напарника. Совершая движение задним ходом, он, не заметив коллегу, переехал его грузовым полуприцепом. Мужчина 52 лет скончался на месте от полученных травм.
Проверка ведется под контролем прокуратуры при участии сотрудников ГАИ и оперативной следственной группы. По результатам будет принято процессуальное решение.
