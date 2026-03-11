Спрятал тело в сумку. Наркоман забил насмерть пасынка за паузы при отжимании

10 марта 2026 года в Калининградском областном суде началось первое заседание по делу об убийстве семилетнего мальчика из Черняховска. На скамье подсудимых оказались его отчим и мать. Зал был полон: присутствовали представители СМИ, общественности и участники процесса. Несмотря на возражения обвиняемых против освещения дела в прессе, суд оставил журналистов в зале, подчеркнув общественную значимость разбирательства.
Суть обвинений: избиение, смерть и попытка сокрытия.
По версии следствия, трагедия развернулась в период с 29 января по 1 февраля 2025 года. Отчим, находясь в состоянии наркотического опьянения, заставил пасынка выполнять физические упражнения. Когда мальчик, уставая, делал паузы, это вызвало у мужчины ярость. Он схватил ребёнка за одежду и нанёс не менее 35 ударов по голове, шее и туловищу. Смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела и травматического шока.
После убийства мужчина спрятал тело на верхнем ярусе кровати, а затем поместил его в дорожную сумку вместе с кирпичами и вывез в болотистую местность на окраине Черняховска, чтобы утопить. Чтобы отвести подозрения, он вместе с женой заявил о «пропаже» ребёнка и даже участвовал в поисках, помогая волонтёрам и демонстрируя видимую обеспокоенность.
Насилие над сестрой: вторая жертва семьи.
Следствие также установило, что отчим причинил тяжкий вред здоровью 13-летней сестры погибшего. По данным расследования, он выкрутил девочке левую руку за спину, повредив кость со смещением отломков. Медицинскую помощь ей оказали лишь спустя несколько дней, когда рука сильно опухла и признаки перелома стали очевидны.
Эпизоды жестокого обращения, по версии следствия, происходили в семье систематически и затрагивали обоих детей. Речь идёт не об эпизодическом срыве, а о длительном, организованном насилии, которое становилось частью повседневной жизни детей.
Позиции подсудимых: частичное признание и молчание.
На вопрос судьи о признании вины отчим заявил, что не имел умысла на убийство и считает смерть ребёнка случайной. Он утверждал, что «пытался оказать помощь», а побои «не носили системного характера». Что касается травмы падчерицы, он пояснил, что «просто резко дёрнул» её, не намереваясь ломать руку.
Мать детей отказалась отвечать на вопрос о своей вине, заявив, что озвучит свою позицию позже. Она также пожаловалась, что из-за «неправильной подачи информации» в СМИ ей поступают угрозы, и просила ограничить публичность процесса — однако суд отклонил это ходатайство.
Что дальше: ход судебного процесса.
Первое заседание было организационным: суд определил порядок исследования доказательств и назначил дату следующего слушания — 16 марта 2026 года в 11:00. Тогда планируется начать допрос представителя потерпевших, после чего процесс перейдёт к судебной стадии — анализу доказательств, свидетельских показаний и экспертных заключений.
По мнению эксперта, это не единичный случай — это системный провал.
«Дело в Черняховске — не просто трагедия одной семьи. Это зеркало системных проблем: недостаточной профилактики насилия, слабой работы органов опеки и бездействия ближайшего окружения. Жестокое обращение с детьми почти всегда длится годами, прежде чем перерастает в убийство. При этом родители часто сами являются жертвами насилия в детстве или зависимостей. Здесь нужны не только суровые приговоры, но и глубокая реформа системы раннего выявления семейного насилия — от школ и поликлиник до соцсетей и почтовых служб. Пока мы реагируем только на крайние случаи, таких историй будет больше», — считает психолог Анастасия Вербина.
По данным ВОЗ, шесть из десяти детей в мире регулярно сталкиваются с физическим или психологическим насилием в семье. Дело Данилы — напоминание о том, что за каждым «резонансным случаем» стоит долгая история молчания.