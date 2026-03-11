Не смогла молчать. Девочка вызвала полицию на отца, избивающего мать

В посёлке Маяковское Калининградской области 15-летняя девочка вызвала полицию после того, как стала свидетелем того, как её отец издевается над матерью. Для подростка этот звонок стал попыткой остановить насилие. При этом мужчина уже привлекался за избиение ребенка. Где проходи граница между семейной драмой и преступлением, а также как помочь жертвам — в материале klg.aif.ru.
Какое наказание грозит за избиение жены.
Региональное управление МВД сообщило 10 марта о том, что случилось в одном из поселков Калининградской области. 40-летний мужчина пришёл в квартиру к бывшей возлюбленной и устроил скандал. Это была не первая его подобная выходка.
Свидетельницей происходящего стала их 15-летняя дочь. Испуганная девочка, чтобы остановить происходящее позвонила в экстренные службы и сообщила о буйствующем родственнике. Именно после её обращения на место прибыли сотрудники полиции. По словам ребенка ее отец хватал маму за волосы и сильно бил по лицу, крики и мольбы не помогли его остановить.
При этом, буйный отец, по словам девочки, уже не живет с ними. В полиции добавляют — ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за избиение собственного ребёнка. Но видимо предыдущие наказания не повлияли на его поведение.
Теперь же по факту произошедшего возбуждено не административное, а уголовное дело по статье 116.1 УК РФ «Побои». Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест на срок до трёх месяцев. Если суд вынесет обвинительный приговор, то как минимум на этот срок мама и дочь смогут спать спокойно. Не опасаясь повторения нападений.
Когда дети становятся свидетелями насилия.
Подобные ситуации, как отмечают специалисты по семейной психологии, далеко не редкость. По данным исследований, значительная часть случаев домашнего насилия происходит в присутствии детей.
Психологи отмечают, что для ребёнка или подростка такая ситуация становится серьёзной травмой. Он оказывается между двумя родителями и вынужден выбирать сторону или принимать решение, которое взрослые должны были принять сами.
Клинический психолог Людмила Петрановская в своих работах неоднократно обращала внимание на то, что дети в таких ситуациях оказываются в роли «вынужденных спасателей». Ребёнок пытается остановить конфликт, защитить одного из родителей или хотя бы привлечь внимание взрослых, которые могут вмешаться.
Вызов полиции в такой момент может быть единственным способом прервать насилие. Особенно если конфликт происходит на глазах у ребёнка и выходит из-под контроля.
При этом специалисты подчёркивают, что ответственность за происходящее всегда лежит на взрослых. Ребёнок в подобных обстоятельствах лишь реагирует на угрозу.
Почему подростки решаются звонить в полицию.
Ещё десять — пятнадцать лет назад подобные истории чаще оставались внутри семьи. Психологи связывают это с культурной установкой «не выносить сор из избы».
Сегодня ситуация постепенно меняется. Подростки чаще знают, что могут обратиться за помощью. В школах обсуждают тему буллинга и насилия, а телефоны экстренных служб стали доступнее. Да и правоохранительные органы, надо признать, теперь реагируют на подобные жалобы совсем иначе.
По словам семейных психологов, подросток может решиться на такой шаг по нескольким причинам. Иногда это реакция на конкретную опасную ситуацию. Иногда это накопленный опыт, если конфликты и агрессия в семье происходят регулярно.
Важно и то, что дети воспринимают происходящее иначе, чем взрослые. Для подростка насилие может выглядеть не как «семейная ссора», а как реальная угроза жизни и здоровью близкого человека.
Должны ли дети вмешиваться: последствия для психики ребенка.
Эксперты по детской психологии подчёркивают, что обсуждать такие ситуации в категориях «сдавать» или «не сдавать» родителей некорректно.
Специалист по семейным отношения Ирина Петракова уточняет: "Ребенок не обладает властью или ресурсами взрослого человека. Его главная задача в опасной ситуации попытаться обеспечить безопасность себе и другим.
Если ребёнок становится свидетелем насилия, обращение в экстренные службы может оказаться единственным доступным способом вмешательства".
При этом психологи подчёркивают, что после таких событий подростку нередко требуется серьезная помощь специалистов, поскольку сам факт конфликта и вызова полиции становится сильным эмоциональным переживанием и может отразиться на всей последующей жизни.
Семейный конфликт: бытовое насилие или тяжкое преступление?
Случай в Гусевском районе показывает, насколько сложной может быть ситуация, когда семейный конфликт превращается в уголовное дело.
Для правоохранительных органов это эпизод бытового насилия и расследование по конкретной статье. Для подростка это момент, когда ему пришлось взять на себя роль взрослого и остановить то, что происходило у него на глазах.
Ужесточение наказания за подобные преступления обсуждаются в самых высших эшелонах власти, так член Комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков, который несколько лет назад инициировал законопроект усиливающий ответственность за подобные деяния, сообщал: «По данным МВД России, из 4 миллионов человек, совершавших насилие в семье, только 205 тысяч являются людьми с неустойчивой нервной системой, 400 тысяч — алкоголиками, 40 тысяч — психически больными, тогда как подавляющая часть — 3 355 000 семейных истязателей — это “нормальные, уважаемые люди”. И это означает, что бытовое насилие в российском обществе уже стало нормой».
Такие истории обычно остаются за пределами публичного внимания. Однако каждый подобный случай вновь напоминает о том, что домашние конфликты редко остаются только между взрослыми. Очень часто их свидетелями становятся дети. И иногда именно они оказываются теми, кто первым решается попросить о помощи.