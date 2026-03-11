Не смогла молчать. Девочка вызвала полицию на отца, избивающего мать

В посёлке Маяковское Калининградской области 15-летняя девочка вызвала полицию после того, как стала свидетелем того, как её отец издевается над матерью. Для подростка этот звонок стал попыткой остановить насилие. При этом мужчина уже привлекался за избиение ребенка. Где проходи граница между семейной драмой и преступлением, а также как помочь жертвам — в материале klg.aif.ru.