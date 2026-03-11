В селе Коротояк под Воронежем ввели карантин по бешенству до конца июня

В самом очаге вводится жесткий режим: запрещен вход посторонним лицам, перемещение и перегруппировка животных, а также их лечение и снятие шкур с павших особей. Вывоз питомцев за пределы зоны карантина допускается только в исключительных случаях — если животное было вакцинировано против бешенства в течение последних 179 дней. Кроме того, в неблагополучном пункте временно запрещен отлов диких животных для передачи в зоопарки.