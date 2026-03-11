В селе Коротояк под Воронежем ввели карантин по бешенству до конца июня

В селе Коротояк Острогожского района Воронежской области введен карантин по бешенству животных. Ограничительные меры установлены указом губернатора на основании представления ветеринарной службы и будут действовать до 23 июня 2026 года включительно. Документ появился на портале правительства региона 10 марта.
Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство, расположенное на улице Низовой, 26. Территория в радиусе до километра от этой точки, включая центральные улицы села (46-ой стрелковой дивизии, Спортивная, Степана Разина, Победы, Пролетарская, Карла Маркса, Ф. Энгельса, Новикова, Ленина, Коминтерна, Молодежная, Коммунаров, Свободы, Болховитина, Заводская Володарского, Октябрьская, Красных Партизан, переулок Торговый, Строителей, Огородный, Пионерский, Урожайный, 8 Марта, Придонской, Никольский, Грузовой, Ямской, 9 Января, проспект Революциия) официально объявлена неблагополучным пунктом. На весь период карантина здесь запрещено проведение ярмарок, выставок и любых других мероприятий, связанных со скоплением или перемещением животных.
В самом очаге вводится жесткий режим: запрещен вход посторонним лицам, перемещение и перегруппировка животных, а также их лечение и снятие шкур с павших особей. Вывоз питомцев за пределы зоны карантина допускается только в исключительных случаях — если животное было вакцинировано против бешенства в течение последних 179 дней. Кроме того, в неблагополучном пункте временно запрещен отлов диких животных для передачи в зоопарки.