На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.
«Сообщили, что в районе пещерного города Чуфут-Кале мужчина с наступлением темноты заблудился в лесном массиве. Самостоятельно выйти из горно-лесной зоны он не может. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда “Крым-Спас”, — рассказали в ведомстве.
Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимся и приступили к его поиску. Мужчину оперативно нашли в районе СНТ «Строитель» и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.