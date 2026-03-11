Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в ночь на среду искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.

«Сообщили, что в районе пещерного города Чуфут-Кале мужчина с наступлением темноты заблудился в лесном массиве. Самостоятельно выйти из горно-лесной зоны он не может. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда “Крым-Спас”, — рассказали в ведомстве.

Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимся и приступили к его поиску. Мужчину оперативно нашли в районе СНТ «Строитель» и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше