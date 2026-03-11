Ричмонд
В Новосибирске двое подростков получили по 8 месяцев за избиение сверстника

У потерпевшего — перелом носа и сотрясение мозга.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые жестоко избили подростка у подъезда. Каждый из них проведет 8 месяцев под надзором и выплатит компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Преступление произошло в феврале 2025 года. Подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате у подростка диагностировали закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

Суд назначил каждому из виновных 8 месяцев ограничения свободы с обязанностью дважды в месяц отмечаться в надзорном органе. Также с них взыскали по 75 тысяч рублей в пользу пострадавшего.