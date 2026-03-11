В Новосибирске двое подростков получили по 8 месяцев за избиение сверстника

В Кировском районе суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые жестоко избили подростка у подъезда. Каждый из них проведет 8 месяцев под надзором и выплатит компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.