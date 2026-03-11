Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца Пака

Ранее следствием и судом было установлено, что все началось с дорожного конфликта. Пак, который управлял внедорожником, задел машину волгоградки. А когда она пыталась его остановить, схватившись за ручку двери, совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами BMW. Пак, переехав ее, покинул место происшествия, не остановив автомобиль и не оказав помощи. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и через месяц она умерла в больнице.