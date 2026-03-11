Хищение скифского золота — Следком возбудил дело

В СК напомнили, что похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки «Крым — Золотой остров в Черном море». По данным СК, речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.