В Иркутской области мужчина получил 5,5 лет колонии за оправдание терроризма

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение трех лет публиковать обращения, комментарии и другие материалы, а также управлять сайтами, интернет-ресурсами и мессенджерами. Приговор в законную силу не вступил.