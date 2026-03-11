В Иркутской области мужчина получил 5,5 лет колонии за оправдание терроризма

В Иркутской области мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
— Обвиняемый оставлял на видеоплатформе комментарии, в которых упоминается организация, признанная террористической и запрещенной в Российской Федерации, — уточняется в материалах дела.
Суд по совокупности преступлений назначил мужчине 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение трех лет публиковать обращения, комментарии и другие материалы, а также управлять сайтами, интернет-ресурсами и мессенджерами. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии 27-летняя мать троих детей легла отдохнуть. Взяв малыша на руки, она начала кормить его смесью из бутылочки. В моменте женщина уснула, а ребенок задохнулся. Открыв глаза и увидев, что сын не дышит, женщина испугалась и попыталась скрыть произошедшее. Подробнее.