«В легких метастазы»: у российского блогера Лерчек диагностировали рак после родов

В своем профиле в Instagram Луис сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у Валерии. «В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки», — написал он. Результат также подтвердился после повторной проверки.
«Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — написал Луис. По его словам, из-за домашнего ареста, под которым находилась блогер, она не могла посетить врача — был получен отказ. «Мы теряли драгоценное время», — заявил он.
Также о болезни Лерчек сообщила в telegram-канале блогер Алина Акилова. «Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак… Она только родила маленького и тут такое», — заявила блогер. Девушка сообщила, что Валерия мучается от сильных болей. «На сегодняшний день от ее близких источников, есть информация, что ее мучают боли, и она на сильнейших обезболивающих», — написала подруга.
В 2023 году на блогеров Валерию и Артема Чекалиных завели уголовное дело и запретили пользоваться интернетом — пару обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. В 2024 году в отношении российского блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема возбудили новое уголовное дело. Валерия попала под домашний арест. Осенью прошлого года сообщалось, что интернет-знаменитость ждет ребенка.