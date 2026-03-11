«В легких метастазы»: у российского блогера Лерчек диагностировали рак после родов

Также о болезни Лерчек сообщила в telegram-канале блогер Алина Акилова. «Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак… Она только родила маленького и тут такое», — заявила блогер. Девушка сообщила, что Валерия мучается от сильных болей. «На сегодняшний день от ее близких источников, есть информация, что ее мучают боли, и она на сильнейших обезболивающих», — написала подруга.