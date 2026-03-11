63-летняя водитель «Пежо» погибла после лобового столкновения на Кубани

В Динском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Авария произошла в 18:20 10 марта на автомобильной дороге «Краснодар — Ейск».
«Водитель автомобиля “Пежо” при совершении разворота допустила столкновение со встречным автомобилем “Хендэ”, — прокомментировал заместитель командира ОВ ДПС Госавтоинспекции майор полиции Александр Ковалев.
В результате столкновения 63-летняя женщина за рулем «Пежо» погибла. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.