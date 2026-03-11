Без вести пропавших братьев 11 и 14 лет ищут в Петербурге

В Петербурге без вести пропали двое подростков в возрасте 11 и 14 лет. Судя по тому, что у них одна фамилия, они могут быть братьями. Последний раз их видели накануне, 10 марта, но домой они так и не вернулись. Родные попросили о помощи волонтеров поисково-спасательного отряда «Северо-Запад», а также призвали неравнодушных горожан обратить внимание на приметы подростков.
— Рост 11-летнего мальчика составляет 140 сантиметров. У него нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Из дома он вышел в светло-зеленой куртке, черных штанах, бежевых кроссовках, серой шапке. При себе был рюкзак, — следует из ориентировки.
Рост 14-летнего подростка составляет 170 сантиметров. У него также нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На нем были светло-серая куртка, темно-зеленая кадетская форма, бежевые кроссовки и серая шапка. Если вам что-либо известно о юношах, позвоните в ПСО «Северо-Запад» по телефону: 8 800 505 45 47.