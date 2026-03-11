48-летний житель Воронежской области пытался подкупить 500 000 рублями офицера ФСБ

В Воронежской области перед судом предстанет 48-летний мужчина, который пытался «замять» проверку спецслужб за полмиллиона рублей. Следственный комитет завершил расследование и передал дело на рассмотрение — фигуранту грозит крупный штраф и реальный тюремный срок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 11 марта.
Сами события развернулись в декабре 2025 года на территории Кантемировского района. Пытаясь спасти себя и своего родственника от оперативной разработки, обвиняемый предложил сотруднику регионального УФСБ взятку. Офицер прямо предупредил мужчину об уголовной ответственности за подобные действия и отказался от денег, однако тот проигнорировал предостережение и довел свой замысел до конца, совершив тем самым преступление.
На этапе предварительного следствия мужчину заключили под стражу.
— К настоящему моменту следователи СК собрали исчерпывающую доказательную базу, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь судьбу несостоявшегося взяткодателя решит суд, — уточнили в СК.