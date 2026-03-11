ФСБ задержала главу подрядчика по ликвидации свалок в Челябинской области

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 43-летнего генерального директора ООО «Альянс» — крупного подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в 2023 году при реализации федерального проекта «Чистая страна» в Варненском районе руководитель фирмы похитил бюджетные средства. Общая сумма контрактов составляла около 16,2 миллиона рублей, ущерб только по одному эпизоду превысил 4 миллиона.
Подрядчик должен был вывезти более 5,4 тысячи тонн отходов из Толстинского и Новоуральского поселений, но работы фактически не выполнил. В администрации он предоставил акты с ложными сведениями о транспорте и передаче мусора на полигон, завысив стоимость работ, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). У подозреваемого провели обыски, устанавливаются другие участники преступной схемы, включая должностных лиц, ответственных за исполнение контрактов. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ.