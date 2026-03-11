ФСБ задержала главу подрядчика по ликвидации свалок в Челябинской области

Подрядчик должен был вывезти более 5,4 тысячи тонн отходов из Толстинского и Новоуральского поселений, но работы фактически не выполнил. В администрации он предоставил акты с ложными сведениями о транспорте и передаче мусора на полигон, завысив стоимость работ, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.