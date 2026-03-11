Бешенство животных выявили в двух сёлах Воронежской области

На время действия карантина, до 23 июня 2026 года, в эпизоотических очагах запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территорий посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.