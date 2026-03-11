Ричмонд
Бешенство животных выявили в двух сёлах Воронежской области

В населённых пунктах ввели трёхмесячные карантинные меры.

Источник: АиФ Воронеж

Карантин по бешенству животных ввели в двух районах Воронежской области. Соответствующие проекты указов губернатора опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы правительства Воронежской области во вторник, 10 марта.

Первый случай бешенства животных зафиксировали в селе Коротяк Острогожского района. Очаг выявили на территории личного подсобного хозяйства на улице Низовой, 26. Неблагополучным пунктом признали территорию в радиусе одного километра от границ очага, ограниченную 32 улицами.

Второй очаг бешенства обнаружили на участке возле дома № 13 на улице Народной в селе Большие Алабухи Грибановского района. Неблагополучным пунктом признали всю территорию населённого пункта.

На время действия карантина, до 23 июня 2026 года, в эпизоотических очагах запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территорий посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.

В неблагополучных пунктах также действует запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.