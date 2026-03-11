В Волгограде 14-летний школьник обчистил два магазина на 270 тысяч рублей

В Волгограде полиция задержала 14-летнего школьника, которого подозревают в серии ночных краж из магазинов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Общий ущерб от его действий превысил 270 тысяч рублей.
По данным следствия, в ночь на 23 февраля подросток отжал дверь одной из торговых точек в Советском районе и вынес табачную продукцию на сумму около 121 тысячи рублей. Вскоре после этого он по такой же схеме проник в продуктовый магазин, откуда похитил товаров еще на 156 тысяч.
Полицейские быстро установили личность и задержали юного волгоградца. Выяснилось, что он уже состоит на профилактическом учете. Во время обыска дома у школьника нашли все украденное. Он признался, что собирался продать товары.
Против подростка возбудили уголовное дело, ему выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим похожим преступлениям в городе.