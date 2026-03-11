В Волгограде 14-летний школьник обчистил два магазина на 270 тысяч рублей

По данным следствия, в ночь на 23 февраля подросток отжал дверь одной из торговых точек в Советском районе и вынес табачную продукцию на сумму около 121 тысячи рублей. Вскоре после этого он по такой же схеме проник в продуктовый магазин, откуда похитил товаров еще на 156 тысяч.