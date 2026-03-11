В Казани трамвай загорелся на ходу и еще один врезался в столб

Сегодня утром в столице Татарстана произошло сразу два инцидента с трамваями. На проспекте Победы в 9:30 у вагона маршрута № 5а вышел из строя преобразователь напряжения, случилось короткое замыкание и загорелась крыша. Водитель успел высадить пассажиров и самостоятельно потушил огонь. Никто не пострадал, движение восстановлено.
Примерно в это же время на улице Серова трамвай на скорости врезался в столб. У транспорта сильно повреждена передняя часть, разбито окно. В «Метроэлектротрансе» сообщили, что жертв нет, причины аварии выясняются. Из-за ДТП на два часа приостанавливали движение трамваев № 1, 5, 5а и 7.
Напомним, за длинные выходные в Казани зафиксировано 429 дорожных происшествий.