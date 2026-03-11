Прокуратура проверяет крупный пожар на складе косметики в Казани

Утром 11 марта на улице Родины в Казани загорелось производственное здание, где хранились косметика и парфюмерия. Сообщение о пожаре поступило в 03:22, площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Пожар удалось потушить почти через пять часов. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, устанавливаются причины и ущерб.
Напомним, в Казани на парковке ЖК загорелся Changan, огонь перекинулся на две машины. Огонь повредил салон и крышу багажника иномарки.