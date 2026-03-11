Прокуратура проверяет крупный пожар на складе косметики в Казани

Утром 11 марта на улице Родины в Казани загорелось производственное здание, где хранились косметика и парфюмерия. Сообщение о пожаре поступило в 03:22, площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров, сообщили в прокуратуре Татарстана.