Прокуратура проверяет крупный пожар на складе косметики в Казани

Площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 марта на улице Родины в Казани загорелось производственное здание, где хранились косметика и парфюмерия. Сообщение о пожаре поступило в 03:22, площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Пожар удалось потушить почти через пять часов. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, устанавливаются причины и ущерб.

Напомним, в Казани на парковке ЖК загорелся Changan, огонь перекинулся на две машины. Огонь повредил салон и крышу багажника иномарки.