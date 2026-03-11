Вернула миллионы: волгоградка отсудила деньги у телефонных мошенников

Жительница Дзержинского района Волгограда Ольга Р. смогла сделать почти невозможное — через суд вернуть огромную сумму, которую у нее выманили телефонные аферисты.
История началась еще в январе 2025 года, когда женщине в мессенджере позвонил «специалист по инвестированию». Неизвестный так красиво рассказывал о заработке на покупке валюты, что волгоградка поверила и за неделю перевела на указанные счета 2 865 250 рублей.
Позже выяснилось, что это был классический обман. Но на этом беды Ольги не закончились. Летом того же года с ее счета внезапно «улетели» еще 240 тысяч рублей. Деньги списались в пользу некоего индивидуального предпринимателя якобы за какие-то услуги по договору. Сама женщина никаких документов не подписывала и согласия на перевод не давала.
Поняв, что ее обчистили до нитки, пострадавшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Однако Ольга решила не ждать окончания следствия, которое часто длится годами, и подала гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения. В качестве ответчиков выступили некие Альберт С. и тот самый бизнесмен, на чьи счета в итоге упали ее миллионы.
Дзержинский районный суд Волгограда внимательно изучил банковские выписки и встал на сторону женщины. Судья пришел к выводу: раз никаких договоров и реальных дел между людьми не было, значит, деньги получены незаконно. В итоге с Альберта С. взыскали 2 845 000 рублей, а с предпринимателя — оставшиеся 240 тысяч. Сверх этого ответчикам придется оплатить судебные расходы в размере 51 650 рублей.
Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, но первый и самый важный шаг к справедливости уже сделан.
Ранее волгоградцев предупреждали, что телефонные мошенники могут генерировать голоса.