Вернула миллионы: волгоградка отсудила деньги у телефонных мошенников

Позже выяснилось, что это был классический обман. Но на этом беды Ольги не закончились. Летом того же года с ее счета внезапно «улетели» еще 240 тысяч рублей. Деньги списались в пользу некоего индивидуального предпринимателя якобы за какие-то услуги по договору. Сама женщина никаких документов не подписывала и согласия на перевод не давала.