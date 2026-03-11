Ричмонд
В Иркутске прокуратура проверит информацию о плохих условиях в общежитии

По словам студентов, двери в комнатах разбиты, а в ванной — грибок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Ленинского района Иркутска проверит информацию о плохих условиях в общежитии на улице Розы Люксембург. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, в социальных сетях студенты пожаловались, что они живут в здании, где якобы двери в комнатах разбиты, в ванной — грибок, мебели почти нет, а кухни не обустроены.

— Вода льется на пол и по потолку над кроватями. Деревянные рамы не спасают от холода, — сообщают в Народном фронте Приангарья.

Надзорное ведомстве оценит, как исполняется жилищное и санитарно-

эпидемиологическое законодательство в общежитии.

