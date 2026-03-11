В Больших Алабухах под Воронежем ввели карантин по бешенству

В селе Большие Алабухи Грибановского района ввели карантин по бешенству до середины лета. Соответствующий указ опубликовали региональные власти 10 марта на основании данных ветеринарной службы. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня включительно.
Эпицентром заболевания признана территория, прилегающая к дому № 13 по улице Народная, а все село Большие Алабухи официально объявлено неблагополучным пунктом. В самом очаге введено строгое табу: туда запрещен вход посторонним, нельзя ввозить или вывозить животных (если они не были привиты в последние полгода), запрещено их перемещение и лечение. Также категорически запрещено снимать шкуры с павших зверей.
В границах всего населенного пункта ограничения коснулись массовых мероприятий. Под запрет попали ярмарки, выставки и торги, связанные со скоплением животных. Кроме того, жителям запрещено вывозить питомцев и скот за пределы села, за исключением случаев отправки на убой или наличия свежей вакцинации, проведенной в течение последних 179 дней.
Также карантин по бешенству ввели в селе Коротояк Острогожского района. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство, расположенное на улице Низовой, 26.