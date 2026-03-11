В Больших Алабухах под Воронежем ввели карантин по бешенству

Эпицентром заболевания признана территория, прилегающая к дому № 13 по улице Народная, а все село Большие Алабухи официально объявлено неблагополучным пунктом. В самом очаге введено строгое табу: туда запрещен вход посторонним, нельзя ввозить или вывозить животных (если они не были привиты в последние полгода), запрещено их перемещение и лечение. Также категорически запрещено снимать шкуры с павших зверей.