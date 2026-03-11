СМИ: российские туристы не могут вылететь с Пхукета из-за аварийной посадки самолета Air India

Аэропорт Пхукета закрыт для приема и отправки рейсов из-за инцидента с самолетом авиакомпании Air India Express, выполнявшим рейс из Хайдарабада. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Во время приземления у лайнера Boeing 737−8MAX произошла поломка передней стойки шасси, что привело к повреждению взлетно-посадочной полосы. На борту находились 133 пассажира, никто из них не пострадал.
Однако эвакуация поврежденного судна с полосы оказалась затруднена, из-за чего аэропорт был вынужден приостановить работу как минимум до позднего вечера. В терминалах скопились тысячи пассажиров. Среди них есть российские туристы: на данный момент известно о задержке рейсов в Москву, Казань, Иркутск и Новосибирск.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что среднее время задержки рейсов составляет около 6 часов. Ситуация затронула множество направлений: рейсы в Москву (SU279, SU285) и Казань (N45488), запланированные на первую половину дня, сдвинуты на вечер. Некоторые борты вынуждены уходить на запасные аэродромы: так, рейс ZF-2927 (Уфа — Пхукет) совершил посадку в аэропорту Хатъяй, а борт Air Astana из Алматы ушёл на запасной аэродром в Бангкок. Авиакомпания AZUR air уже официально заявила о вынужденной корректировке расписания.
Представитель аэропорта сообщил СМИ, что пока нет точной информации о сроках возобновления полноценной работы ВПП.