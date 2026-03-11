Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти на 700 тысяч рублей обманули телефонные мошенники модного омского диджея

Продвинутый в музыкальном отношении паренек, «купился» на старую схему киберпреступников — спрятать деньги на «безопасный» счет.

Источник: Комсомольская правда

Потерю почти миллиона рублей зарегистрировали сотрудники омской полиции в минувшие сутки. Среди пострадавших от телефонной аферы оказался известный омский диджей, который перевел на «безопасный» счет мошенников 668 тысяч рублей.

Омичей продолжают успешно обманывать звонящие им киберпреступники, а также мошенники, завлекающие граждан заманчивой рекламой на сайты по «выгодной торговле акциями». С заявлением в полицию обратился модный омский диджей. Его «продвинутость» в музыкальной сфере не спасла от старой схемы телефонного обмана. После долгого общения с неизвестными, 27-летний диджей перевел на «безопасный» счет 668 тысяч рублей.

Еще одним пострадавшим, написавшем в минувшие сутки заявление в полицию, оказался 38-летний рабочий одного омских заводов. Мужчина соблазнился заманчивой рекламой, обещавшей огромную прибыль от торговли акциями на виртуальной бирже. По итогу своего «брокерства», рабочий лишился 284 тысяч рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело, рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В прошлом году омичи пожаловались в прокуратуру 76 тысяч раз.