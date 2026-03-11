Почти на 700 тысяч рублей обманули телефонные мошенники модного омского диджея

Омичей продолжают успешно обманывать звонящие им киберпреступники, а также мошенники, завлекающие граждан заманчивой рекламой на сайты по «выгодной торговле акциями». С заявлением в полицию обратился модный омский диджей. Его «продвинутость» в музыкальной сфере не спасла от старой схемы телефонного обмана. После долгого общения с неизвестными, 27-летний диджей перевел на «безопасный» счет 668 тысяч рублей.