Почти на 700 тысяч рублей обманули телефонные мошенники модного омского диджея

Потерю почти миллиона рублей зарегистрировали сотрудники омской полиции в минувшие сутки. Среди пострадавших от телефонной аферы оказался известный омский диджей, который перевел на «безопасный» счет мошенников 668 тысяч рублей.
Омичей продолжают успешно обманывать звонящие им киберпреступники, а также мошенники, завлекающие граждан заманчивой рекламой на сайты по «выгодной торговле акциями». С заявлением в полицию обратился модный омский диджей. Его «продвинутость» в музыкальной сфере не спасла от старой схемы телефонного обмана. После долгого общения с неизвестными, 27-летний диджей перевел на «безопасный» счет 668 тысяч рублей.
Еще одним пострадавшим, написавшем в минувшие сутки заявление в полицию, оказался 38-летний рабочий одного омских заводов. Мужчина соблазнился заманчивой рекламой, обещавшей огромную прибыль от торговли акциями на виртуальной бирже. По итогу своего «брокерства», рабочий лишился 284 тысяч рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело, рассказали в полиции.
