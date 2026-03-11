В Омске опора сети электротранспорта упала на жилой дом

О том, что это была за опора, сообщила мэрия Омска. Власти добавили, что работы по ее восстановлению были выполнены оперативно. Причины обрушения уточняются, но движение общественного транспорта не пострадало. Речь идет об опоре для контактной сети троллейбусов.