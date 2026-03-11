В Омске опора сети электротранспорта упала на жилой дом

В Омске в ночь на 11 марта произошло ЧП на улице Лобкова в Ленинском округе. На жилой дом упала опора, которая обслуживается МП «Электрический транспорт».
О том, что это была за опора, сообщила мэрия Омска. Власти добавили, что работы по ее восстановлению были выполнены оперативно. Причины обрушения уточняются, но движение общественного транспорта не пострадало. Речь идет об опоре для контактной сети троллейбусов.
Ранее мы писали, что в Омске в квартире пожилой женщины в доме на улице 6-я Западная обрушился потолок.