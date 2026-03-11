Ричмонд
В Иркутске задержали юриста, который подозревается в нападении на следователей

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали юриста, который подозревается в нападении на следователей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР Приангарья, 10 марта в служебном кабинете следственного отдела по Кировскому району мужчина совершил ненасильственное нападение на сотрудника.

— А в январе 2026 года в суде правозащитник напал на заместителя руководителя следственного отдела по Иркутскому району.

В отношении нападавшего завели два уголовных дела. Сейчас подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

