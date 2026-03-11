Убийство от скуки? Подростки чуть не сожгли 88-летнюю женщину

«Нам всем нужно сегодня понять, что творится в умах наших детей? О чём они думают?, — задаётся вопросом писатель Герман Садулаев. — Почему им бывает так легко навязать чужую волю, заставить пойти против закона, как показывают случаи с поджигателями АЗС и военкоматов, совершить бездумный поступок? Что мы потеряли, упустили в воспитании молодых, что сейчас пожинаем такие плоды? Что делать? Как можно больше разговаривать со своими детьми, интересоваться их делами, друзьями, быть внимательными, проводить время вместе, отвечать на вопросы. Не жалеть на это время, найти слова и называть вещи своими именами. Иначе беда снова постучится в чей-то дом».