Убийство от скуки? Подростки чуть не сожгли 88-летнюю женщину

На днях двое подростков из Петербурга едва не отправили на тот свет 88-летнюю женщину. Причём сделали это от безделья и скуки. Подробности шокирующей истории в материале spb.aif.ru.
В гости к бабушке.
Начиналось всё по-домашнему мирно. 14-летний школьник вместе с другом в выходные приехал в гости к бабушке, которая живёт на улице Павловской, 52, в Колпино. Сначала все общались, пили чай, делились новостями. Однако через какое-то время семиклассникам стало скучно. Не зная, чем себя занять, они вышли на балкон и придумали, как им казалось, прекрасное «развлечение» — стали жечь клочки бумаги и бросать их вниз из окна седьмого этажа.
На улице было ветрено, и воздушный поток закрутил одну из бумажек, загнав её в открытую форточку квартиры этажом ниже, где жила пожилая соседка. Там начался мощный пожар. Как позже сообщат в МЧС, выгорела целая комната. Огонь был такой силы, что к ликвидации ЧП привлекли 20 спасателей, а страшно напуганная 88-летняя пенсионерка едва не задохнулась от едкого дыма. Приехала «скорая» и врачи экстренно увезли женщину в больницу.
«Хозяйку квартиры госпитализировали с острым отравлением смесью дымов. Ее состояние оценили как тяжёлое», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Оперативно прибыла и полиция. Стражи порядка быстро определили виновных. Они и не думали отпираться. Подростки сразу признались, что «шалили» и устроили всё от безделья. Сейчас дело передано в следственные органы, которые и дадут правовую оценку произошедшему.
Не понимали, что делали?
Жители города активно обсуждают инцидент в соцсетях, причём мнения, как водится, разделились. Одни предлагают учесть возраст ребят — мол, не понимали, что делали, и обращают внимание на роковую случайность. Другие предлагают не списывать всё на юношескую беспечность и фатальную цепочку.
«Это не нелепое стечение обстоятельств. Это — железная статья 168 УК РФ — Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (штраф до 120 тыс. или срок до года) плюс статья 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (за это можно получить до трёх лет). Плюс возмещение ущерба. Так что адвокат их родителям точно понадобится», — таково общее мнение пользователей ресурсов.
Убили… колесом.
Многие вспоминают и другой резонансный случай, закончившийся трагедией. Тогда подростки просто так, в бездумном порыве, сбросили с крыши многоэтажки… колесо.
Холодным ноябрьским вечером 44-летний мужчина шёл за продуктами у дома 72, корпус 4, по Светлановскому проспекту. Шина упала прямо на него. В тяжелейшем состоянии пострадавший был доставлен в Александровскую больницу. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговой травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом нижней челюсти, ушибы и гематомы головы. Три дня спустя он скончался, не приходя в сознание. По факту гибели было возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Происшествие попало на камеры наблюдения, где было зафиксировано, как незадолго до преступления группа подростков заходит в лифт. Пользуясь этими материалами, сотрудники правоохранительных органов начали обходить близлежащие школы с распечаткой фотографий, на которых были запечатлены молодые люди. Тактика оказалась правильной: в милицию обратились две школьницы, опознавшие ровесников на фото.
В скором времени были задержаны девятиклассница одной из школ района и 16-летний ученик профессионально-технического училища. Выяснилось, что молодые люди поссорились на крыше, и парень в знак протеста сбросил с высоты шину, не осознавая, куда она полетит. Особенно всех потрясло, что они подошли к раненому мужчине, лежащем без сознания, постояли несколько минут и ушли, даже не попытавшись ему помочь…
Позже горожане были возмущены слишком мягким, по мнению многих, приговором случайному убийце. По решению суда, 17-летний юноша в течение полутора лет не мог посещать развлекательные заведения и должен был ночевать только дома…
О чем думают наши дети?
«Нам всем нужно сегодня понять, что творится в умах наших детей? О чём они думают?, — задаётся вопросом писатель Герман Садулаев. — Почему им бывает так легко навязать чужую волю, заставить пойти против закона, как показывают случаи с поджигателями АЗС и военкоматов, совершить бездумный поступок? Что мы потеряли, упустили в воспитании молодых, что сейчас пожинаем такие плоды? Что делать? Как можно больше разговаривать со своими детьми, интересоваться их делами, друзьями, быть внимательными, проводить время вместе, отвечать на вопросы. Не жалеть на это время, найти слова и называть вещи своими именами. Иначе беда снова постучится в чей-то дом».