За хранение взрывчатки воронежца отправили под домашний арест

Мужчина нашел гранаты в Белгородской области.

Острогожский райсуд отправил под домашний арест жителя Репьевского района, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

По данным следствия, в феврале этого года мужчина нашел на территории Белгородской области коробку, в которой лежали ручные противопехотные боевые гранаты и приспособления для взрывов. Вместо того, чтобы вызвать на место спасателей, воронежец погрузил коробку в машину, перевез ее в гараж. В начале марта стражи порядка обнаружили взрывчатку в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Фигуранта поместили под домашний арест на два месяца.