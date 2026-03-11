За хранение взрывчатки воронежца отправили под домашний арест

По данным следствия, в феврале этого года мужчина нашел на территории Белгородской области коробку, в которой лежали ручные противопехотные боевые гранаты и приспособления для взрывов. Вместо того, чтобы вызвать на место спасателей, воронежец погрузил коробку в машину, перевез ее в гараж. В начале марта стражи порядка обнаружили взрывчатку в ходе обыска.