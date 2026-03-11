Воронежская область окажет поддержку Брянску после трагедии, унесшей жизни мирных жителей

Губернатор Воронежской области в своем обращении к коллеге Александру Богомазу назвал случившееся «бесчеловечным деянием» и террористическим актом. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия для всех причастных к атаке — как для исполнителей на местах, так и для тех, кто отдавал преступные приказы. Глава региона отметил, что в такие моменты единство соотечественников становится главной опорой, пожелав брянцам стойкости и душевных сил.