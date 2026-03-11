Воронежская область окажет поддержку Брянску после трагедии, унесшей жизни мирных жителей

Воронежские власти выразили солидарность с жителями Брянской области, подвергшейся массированному ракетному удару. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 37 получили ранения различной степени тяжести. Руководители региона и города подчеркнули, что Воронеж готов предоставить соседям любую необходимую помощь — от материальных ресурсов до оперативной поддержки профильных служб.
Губернатор Воронежской области в своем обращении к коллеге Александру Богомазу назвал случившееся «бесчеловечным деянием» и террористическим актом. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия для всех причастных к атаке — как для исполнителей на местах, так и для тех, кто отдавал преступные приказы. Глава региона отметил, что в такие моменты единство соотечественников становится главной опорой, пожелав брянцам стойкости и душевных сил.
Мэр Воронежа Сергей Петрин также выступил с официальным заявлением от лица всех горожан. Он присоединился к соболезнованиям семьям погибших и адресовал слова поддержки пострадавшим, пожелав им скорейшего выздоровления. Градоначальник подтвердил, что Воронеж остается на связи с Брянском и готов включиться в работу по ликвидации последствий трагедии или оказанию гуманитарной и технической поддержки по первому запросу.