Дело погибших школьниц

Трагедия, в которой погибли две сестры, случилась 27 октября прошлого года в Ревде (Свердловская область). Тогда водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что он был под наркотическим и алкогольным опьянением. Его уголовное дело рассматривает военный суд, поскольку Михаил Слободян проходил службу в зоне специальной военной операции (СВО). Как было озвучено на суде, ДТП, которое он устроил, произошло во время его отпуска. Несколько дней обвиняемый ездил без водительского удостоверения по улицам Ревды — оно сгорело во время боевых действий.