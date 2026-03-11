В Уфе у ребенка после посещения детсада появились следы побоев

Прокуратура проводит проверку информации о применении ненадлежащих методов воспитания в частном детском саду в Уфе. В соцсетях появилось сообщение о том, что у маленькой девочки после посещения дошкольного учреждения на плече появились следы побоев.
Для организации надзорных мероприятий на место выехал заместитель прокурора Демского района Марсель Хакимов. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, даст оценку действиям руководства и воспитателей частного дошкольного учреждения, проверит соблюдение требований законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
