В Уфе у ребенка после посещения детсада появились следы побоев

Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Источник: Башинформ

Прокуратура проводит проверку информации о применении ненадлежащих методов воспитания в частном детском саду в Уфе. В соцсетях появилось сообщение о том, что у маленькой девочки после посещения дошкольного учреждения на плече появились следы побоев.

Для организации надзорных мероприятий на место выехал заместитель прокурора Демского района Марсель Хакимов. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, даст оценку действиям руководства и воспитателей частного дошкольного учреждения, проверит соблюдение требований законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

