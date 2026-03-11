Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску

Запуск ракет по Брянску был бы невозможен без британских специалистов, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это учитываем. Чтобы варварские действия больше не продолжались, и проводится специальная военная операция», — сказал он.

Ранее губернатор Брянска Александр Богомаз написал о том, что ракетная атака по городу была произведена семью ракетами Storm Shadow. Позднее в СК уточнили, что при обстреле использовали не менее восьми ракет.

Storm Shadow — это британская крылатая ракета воздушного базирования, способная поражать цель на расстоянии более 250 км.

Брянск попал под ракетный обстрел 10 марта. Богомаз сообщал о шести погибших, 42 человека пострадали. 11 марта в городе объявили траур по жертвам ракетного обстрела.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше