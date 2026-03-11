Песков заявил о причастности британских специалистов к удару по Брянску

«Очевидно, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это учитываем. Чтобы варварские действия больше не продолжались, и проводится специальная военная операция», — сказал он.
Ранее губернатор Брянска Александр Богомаз написал о том, что ракетная атака по городу была произведена семью ракетами Storm Shadow. Позднее в СК уточнили, что при обстреле использовали не менее восьми ракет.
Storm Shadow — это британская крылатая ракета воздушного базирования, способная поражать цель на расстоянии более 250 км.
Брянск попал под ракетный обстрел 10 марта. Богомаз сообщал о шести погибших, 42 человека пострадали. 11 марта в городе объявили траур по жертвам ракетного обстрела.