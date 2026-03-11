Стали известны подробности гибели 29-летнего парня

Несчастье с молодым человеком случилось в минувшем, 205 году. Как рассказывают его знакомые, он случайно отравился какой-то жидкостью, после чего практически ослеп. Назар почти не видел и при свете дня, а в сумерках или при пасмурной погоде и того хуже. С тех пор он стал редко появляться на улице, гулял преимущественно во дворе дома, где проживал, а если отдалялся, постоянно спрашивал дорогу у встречных людей. Но иногда все же выбирался на встречи с друзьями. На одну из таких встреч он и отправился в понедельник, 2 марта.