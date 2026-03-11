Стали известны подробности гибели 29-летнего парня

Молодой волжанин Назар Н. погиб 2 марта в районе СНТ «Химик». Он ушел под лед на реке Волге на глазах у очевидцев. Его тело спасатели искали в течение нескольких дней и подняли на поверхность 8 марта. Причина гибели 29-летнего мужчины не называлась. И вот теперь стали известны новые обстоятельства трагедии. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Отравление и жизнь вслепую.
Назара Н. в городе Волжском знали многие — он занимался выкупом и последующей продажей автомобилей. По словам тех, кто имел с ним дело, был хорошим человеком, честно зарабатывал себе на жизнь.
Находились те, кто осуждал его за такой бизнес: купил подешевле — продал подороже. Но им возражали — тогда любого коммерсанта можно в этом обвинить. Это — торговля. А Назар все честно показывал в машинах, которые предлагал.
Несчастье с молодым человеком случилось в минувшем, 205 году. Как рассказывают его знакомые, он случайно отравился какой-то жидкостью, после чего практически ослеп. Назар почти не видел и при свете дня, а в сумерках или при пасмурной погоде и того хуже. С тех пор он стал редко появляться на улице, гулял преимущественно во дворе дома, где проживал, а если отдалялся, постоянно спрашивал дорогу у встречных людей. Но иногда все же выбирался на встречи с друзьями. На одну из таких встреч он и отправился в понедельник, 2 марта.
Утопление и поиски тела.
До места встречи с приятелем неподалеку от стадиона имени Логинова Назар доехал на такси. Но тот задержался в пути — добирался до Волжского из Волгограда. Они созванивались по телефону. Но когда друг ближе к шести вечера добрался до места, молодого человека он там уже не нашел.
Почему Назар отправился в сторону СНТ «Химик», что как минимум в трех километрах от стадиона, неизвестно. Возможно, он просто заблудился, а спросить дорогу было не у кого. Случайные прохожие если и были, то вряд ли обратили внимание на бредущего куда-то мужчину.
Не вызвало вопросов и то, почему он вышел на лед, который уже во многих местах подтаял. И только когда несчастный ушел под воду, очевидцы стали звонить в экстренные службы.
Полицейские Волжского обратились к спасателям.
«По заявке УМВД по Волжскому силами и средствами водолазной службы ГКУ Служба спасения под руководством водолазного специалиста Дмитрия Печёнкина ведут поисковые работы в акватории Волги в районе СНТ “Химик”. Работы по поиску гражданина 1996 года рождения значительно осложняют неблагоприятные погодные и гидрологические условия», — сообщали в ведомстве 3 марта.
Имел место несчастный случай?
Пару дней спустя спасатели подтвердили — поиски продолжаются. И только к вечеру 8 марта стало известно — тело несчастного найдено.
«На протяжении нескольких дней в сложных гидрологических условиях сотрудники Тракторозаводского и Волжского N1 поисково-спасательных подразделений под руководством начальника Тракторозаводского ПСП Дениса Скрипки велись поиски 29-летнего мужчины, утонувшего предположительно в районе шлюзовой зоны Волжской ГЭС», — говорилось в сообщении.
Водолазы обнаружили тело погибшего, подняли его с грунта и передали сотрудникам полиции.
Обсуждающие трагедию волгоградцы предполагают: виной всему алкоголь — полгода назад мужчина потерял из-за него зрение, из-за него же не жил с женой и ребенком. Видимо, и в тот день он выпил — иначе почему пошел неизвестно куда.
Те, кто знал Назара ближе, возражают: это только досужие вымыслы.
«Отравление — да, было. Тут я согласен. Но отношения с супругой не сложились совсем по другой причине», — делится волжанин Александр С.
Отметают его знакомые и версию о самоуходе. Ситуация у Назара и в самом деле была очень суровая, врагу не пожелаешь. Жил он последнее время в семье своего брата. Но оставлять этот мир он не собирался, наоборот, готовился к операции. Вероятнее всего, имел место несчастный случай.
Волгоградцы выражают соболезнования родным погибшего.