16-летний воронежец пойдет под суд из-за работы на мошенников

8 марта 16-летний студент воронежского техникума ушел из дома на Ленинском проспекте и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Стражи порядка выяснили, что юноша стал жертвой аферистов. Дабы избавиться от статуса «подозреваемого в госизмене», он согласился выполнить «благотворительные задания». Нужно было забирать деньги у обманутых граждан и передавать мошенникам.
В роли курьера воронежец объехал несколько городов. В частности, в Пензе он забрал у потерпевшего 1,1 миллиона рублей. Он как минимум трижды выполнял роль курьера, суммарно отправив киберпреступникам почти пять миллионов.
Злоумышленника задержали в Санкт-Петербурге и в Воронеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до десяти лет тюрьмы.