Над Воронежской областью опасность атаки дронов ВСУ объявили 11 марта днем

Губернатор призывает сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В 13:01 11 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 марта над пятью районами нашего региона сбили 19 беспилотников. По словам Александра Гусева, никто не пострадал. Угрозу прямого удара при этом объявляли в Россошанском и Бутурлиновском районах с 00:24 до 4:34. Режим опасности атаки БпЛА действовал с 22:05 10 марта до 7:43 11 марта.

