Над Воронежской областью опасность атаки дронов ВСУ объявили 11 марта днем

В 13:01 11 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 марта над пятью районами нашего региона сбили 19 беспилотников. По словам Александра Гусева, никто не пострадал. Угрозу прямого удара при этом объявляли в Россошанском и Бутурлиновском районах с 00:24 до 4:34. Режим опасности атаки БпЛА действовал с 22:05 10 марта до 7:43 11 марта.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше