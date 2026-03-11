Мэр Сочи сообщил о продолжающейся почти сутки атаке на город

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал он.
Прошунин выразил благодарность военным, которые отбивают атаки.
Угрозу атаки беспилотников в Сочи объявили в ночь на 11 марта. Тогда же в аэропорту города приостановили полеты.
Утром Прошунин обратился к школьникам и студентам с просьбой оставаться дома до отмены режима беспилотной опасности. Он заверил, что персонал детских садов и школ готов принять детей и знает, как действовать в случае опасности, но лучше не рисковать и оставить их дома.