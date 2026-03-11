14-летний волгоградец украл из магазинов табак и продукты на 277 тыс. руб

В полицию обратился сотрудник частного охранного предприятия. Он сообщил, что 23 февраля около двух часов ночи неизвестный отжал входную дверь одного из магазинов в Советском районе Волгограда, проник в него и похитил сигареты и другую табачную продукцию почти на 121 тысячу рублей.