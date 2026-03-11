14-летний волгоградец украл из магазинов табак и продукты на 277 тыс. руб

Полицейские задержали 14-летнего школьника, за плечами которого, по данным правоохранителей, уже несколько магазинных краж. Всего он похитил имущества на 277 тысяч рублей.
В полицию обратился сотрудник частного охранного предприятия. Он сообщил, что 23 февраля около двух часов ночи неизвестный отжал входную дверь одного из магазинов в Советском районе Волгограда, проник в него и похитил сигареты и другую табачную продукцию почти на 121 тысячу рублей.
Правоохранители вычислили подозреваемого — им оказался 14-летний мальчишка. Полицейским он хорошо знаком — школьник состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
«В ходе расследования выяснилось, что это не первая кража на счету подростка — через несколько дней после первого случая он аналогичным способом проник в продуктовый магазин и вынес оттуда товар на сумму 156 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.
Во время обыска по месту жительства школьника было обнаружено и похищенное — он собирался продать его.
Возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде. Правоохранители тем временем рассчитывают установить его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Волгограде.
Ранее в областном центре разнорабочий магазина попался на краже из кассы.